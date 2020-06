Kein Einzelfall

Die Geologische Bundesanstalt in Wien wies anlässlich des Unglücks in Norwegen darauf hin, dass solche „gravitativen Massebewegungen“ (unter anderem Felsstürze, Steinschläge, Rutschungen oder Hangmuren) auch in Österreich regelmäßig vorkommen. Demnach wurden hierzulande allein von Jänner bis April bereits 41 derartige Ereignisse unterschiedlicher Größenordnungen verzeichnet.