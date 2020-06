Für die Einreisenden bzw. Rückkehrer aus diesen Ländern nach Tschechien seien weder negative Corona-Tests, noch eine Quarantäne mehr nötig, so der tschechiche Premier Andrej Babis Freitagfrüh in einer Pressekonferenz. Der Außenminister Tomas Petricek fügte hinzu, auf der deutschen Seite dauerten noch bestimmte Einreisebeschränkungen an, die Verhandlungen laufen noch deswegen weiter.