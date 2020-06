Bis 21.30 Uhr wurden am ersten Tag des Doppelmord-Prozesses in Linz Zeugen befragt. Zuvor hatte der angeklagte Asylwerber Jamal A. Gelegenheit, seine Sicht der Bluttat am 14. Oktober 2019 in Wullowitz darzulegen. Ein umfassendes und reumütiges Geständnis sollte es laut Verteidiger Wolfgang Blaschitz werden. Doch der 33-jährige Afghane bestritt die Tötungsabsicht.