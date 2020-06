Fazit: Livalls BH62 bietet ein Plus an Sicherheit, Komfort und Unterhaltung beim Radeln - und das zu einem Preis, der jenem klassischer Fahrradhelme ohne smarte Extras in nichts nachsteht. Die schwarz-weiße Variante ist aktuell für günstigstenfalls ab rund 111 Euro erhältlich, die rot-schwarze Variante ab rund 133 Euro. Während Rücklicht und Blinker vor allem im städtischen Bereich, wo viele Autos unterwegs sind, von Vorteil sind, erfreuen sich Rennradler im Kampf gegen monotone Landstraßen an der musikalischen Beschallung durch den Helm, ohne dabei an Sicherheit einbüßen zu müssen. Und wenn man auf dem Sattel die Zeit mal wieder übersehen hat, ruft man ohne lästigen Zwischenstopp einfach schnell zu Hause an. Praktisch. Verbesserungspotenzial gibt es dennoch, insbesondere bei der Fernbedienung (überflüssige bzw. nicht individuell belegbare Tasten) und dem Bluetooth-Empfang. Wünschenswert wäre zudem, insbesondere für längere Touren, ein ausdauernderer Akku.