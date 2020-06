ÖFB-Star Marko Arnautovic weilt derzeit in Wien. In einem pompösen Hotel in der Innenstadt präsentierte er seine eigene Gin-Marke. Wie immer mit großartigen „Arnie“-Sagern garniert. Der China-Legionär erzählte auch, wie er die Corona-Krisen-Zeit erlebt und wie er sich nach dem Fußball und Normalität sehnt. krone.tv war vor Ort und bietet jetzt einige Einblicke in die Promo-Veranstaltung von Marko Arnautovic.