Ab dann werde etwa um die Übernahme der „Kronen Zeitung“ gesprochen, so Klenk, der festhielt, dass das Thema nicht von der Oligarchennichte sondern von Strache und Gudenus aufgebracht werde. „Die Verlockungen, die in den Raum gestellt werden, kommen vonseiten der FPÖ“, sagte Klenk. Es sei jedenfalls kein Drogenkonsum vorgekommen in dem was er gesehen habe. Auch vom Alkohol sei niemand so betrunken gewesen, dass er nicht mehr gewusst hätte, was er redet, so Klenk.