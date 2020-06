Das Haus der Geschichte widmet sich mit neuen Objekten in der Hauptausstellung in der Neuen Burg in Wien dem aktuellen Geschehen: Zur Wiedereröffnung am 1. Juli zeigt man unter anderem jenen USB-Stick, auf dem das brisante Ibiza-Video gespeichert war, das vor einem Jahr die türkis-blaue Regierung zu Fall brachte. Wer jedoch hofft, dass sich das Video noch immer auf dem Datenträger befindet, wird enttäuscht.