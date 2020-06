Ein 56-jähriger Mann ist Dienstagnachmittag in Schwendt (Bezirk Kitzbühel) in alkoholisiertem Zustand mit seinem Auto in den Garten eines Wohnhauses gefahren. Zwei im Garten spielende Kinder im Alter von zwei und vier Jahren konnten von einer 34-Jährigen gerade noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde leicht verletzt, die Kinder blieben unverletzt.