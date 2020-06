Einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitt eine Wienerin Dienstagabend in einem Haus in der Oberlaaer Straße im 10. Bezirk. Die Leitstelle der Berufsrettung Wien alarmierte sofort ein bodengebundenes Rettungsteam sowie den in Bad Vöslau stationierten Notarzthubschrauber Martin 5.