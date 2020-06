Es ist kein Kavaliersdelikt, kostet Zeit, Geld und im schlimmsten Fall Leben. Dennoch „frisieren“ zahlreiche Jugendliche Jahr für Jahr ihre Mopeds und rasen, wie etwa am Wochenende in der Wildschönau, mit 80 statt den erlaubten 45 km/h an der Polizei vorbei. Das sorgt nicht nur für erhöhte Gefahr, sondern auch für Lärm.