In Screening-Stationen werden ungeplant aufgenommene Patienten - also Akutfälle - auf das Virus getestet, bevor sie in die dann zuständige Abteilung weitergeleitet werden. In der Nacht auf Sonntag brachte etwa eine 37-Jährige einen Buben in der Rudolfstiftung in Wien-Landstraße zur Welt. Wie sich erst im Nachhinein herausstellte, ist die Mutter Covid-19-positiv.