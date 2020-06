Üblicherweise werden die Grand Prix nach jenem Staat benannt, in dem die Rennen stattfinden. Da es im Juli nun aber gleich zweimal grünes Licht auf der Start-Ziel-Geraden im Aichfeld geben wird, wird der erste Grand Prix jener von Österreich sein und der zweite der „Große Preis der Steiermark“. „Durch die Rennen in Spielberg werden Bilder aus der Steiermark in Millionen Haushalte in der ganzen Welt übertragen. Die Steiermark als Land der Forschung und Entwicklung und als Automobilland wird sich mit der Übertragung und besonders mit dem Großen Preis der Steiermark weltweit präsentieren können“, freut sich Landeshauptmann Schützenhöfer.