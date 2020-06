Überbrückungskredite alleine sind zu wenig

Er kritisiert die aus seiner Sicht mangelnde Unterstützung durch die öffentliche Hand offen: „Ja, wir dürfen alle einen Überbrückungskredit aufnehmen, aber was hilft das schon? Ohne echte Staatshilfe wird es bald eine Pleitewelle geben“, spricht er aus, was viele denken. Ende Juni hofft der Gleisdorfer die ersten Reisen wieder durchführen zu können. Ähnlich die Lage bei Retter Reisen in Pöllau. „Wir haben in der zweiten Junihälfte Reisen geplant, wo wir glauben, dass wir sie durchführen können - natürlich alles in einem bescheidenen Rahmen“, sagt Hermann Retter.