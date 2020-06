Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Sonntag bei der Reinigung eines Bootes am Bootsanlageplatz in Seewalchen am Attersee gekommen. Eine 54-Jährige, die mit ihrem 56-jährigen Lebensgefährten gegen 14.50 Uhr ihr Boot, das sich am Bootsanhänger befand, reinigte, wurde dabei laut Polizei schwer verletzt.