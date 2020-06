Bereits am vergangenen Freitag ist es in Gnadenwald (Bezirk Innsbruck-Land) zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 81-jähriger Kleinmotorradlenker verletzt worden ist. Die Polizei sucht nun nach der beteiligten Autofahrerin bzw. möglichen Zeugen. Der Frau gegenüber gab der Mann kurz nach dem Unfall noch an, dass er unverletzt sei, jedoch stellte sich dies als falsch heraus.