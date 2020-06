Am 28. Mai 2020 um 10 Uhr fuhr ein 64-Jähriger aus Wels mit seinem Fahrrad in seiner Heimatstadt auf der Laahener Straße von Süden kommend in Richtung Norden und bog bei der Kreuzung Laahener Straße/Dr.-Arming-Straße/Holterstraße, nach rechts in die Dr.-Arming-Straße ein.