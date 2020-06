Finanzprokuratur sieht Justiz in der Pflicht

Wie es am Montag seitens der Finanzprokuratur rund um Ex-Innenminister Wolfgang Peschorn gegenüber der „Krone“ hieß, dürfte die Herausgabe des ganzen Videos an die Abgeordneten wohl doch nicht so einfach vonstattengehen. So seien, laut der Verfahrensordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, „Akten und Unterlagen, die sich auf die Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden beziehen, vom Bundesminister für Justiz vorzulegen“.