Papst hofft auf „gerechtere Gesellschaft“ nach Pandemie

Aus Anlass des Pfingstfests hatte sich der Papst auch in einer Videobotschaft an die Gläubigen in aller Welt gewandt. Darin rief er zu einer „gerechteren und gleichberechtigteren Gesellschaft“ nach dem Ende der Corona-Pandemie auf. „Wenn wir aus dieser Pandemie herauskommen, werden wir nicht so weitermachen können wie zuvor. Nein, alles wird anders sein“, sagte der Papst in der am Samstag veröffentlichten Videobotschaft.