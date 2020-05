Riley Keough ist die Tochter von Lisa Marie Presley und Musiker Danny Keough und die Enkeltochter des „King of Rock‘n‘Roll“ Elvis Presley. Keough hat sich aber längst selbst einen Namen als Schauspielerin und Model gemacht, spielte bereits in zahlreichen Filmen mit - unter anderem in „Mad Max: Fury Road“, „Logan Lucky“, „The Girlfriend Experience“ oder „The Lodge“ unter dem österreichischen Regie-Duo Veronika Franz und Severin Fiala.