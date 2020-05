Das Konzept „Wirtschaftshilfe Nachtgastronomie“ wurde von einer illustren Arbeitsgruppe um Wolfgang Nusshold (Kottulinsky, Monkeys) und Bollwerk-Chef Martin Fritz erarbeitet. Am Karmeliterplatz soll so von 3. Juli bis 20. September ein Street-Food-Markt mit Bars (darunter eine Wasserbar am Brunnen) und DJ-Musik entstehen. Am Lendplatz wird auf der Wiese in Richtung Mur Sand aufgeschüttet - es entstehen eine Boccia-Bahn und Plätze für „Beachball“ (Strandtennis), dazu gibt es Essen und Live-DJs.