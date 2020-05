Das Warten hat ein Ende. Nach zwei Wochen sind in der Nacht auf Samstag, exakt um Mitternacht, die Quarantänemaßnahmen in einer Obdachlosen-Unterkunft im Wiener Bezirk Hietzing aufgehoben worden. Mehr als 100 Bewohner hatten in der Unterkunft ausharren müssen, nachdem einer der Untergebrachten positiv auf das Virus getestet worden war. Doch auch am Freitag wurden zwei Bewohner mit positivem Ergebnis sowie eine Kontaktperson an anderen Stellen untergebracht.