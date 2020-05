Jugendliche, die nicht sofort einen Lehrplatz finden, sollen so ausgebildet werden, dass sie nach ein bis zwei Jahren top vorbereitet in einen Beruf einsteigen können. Das WIFI erstellt derzeit Konzepte etwa für Tourismus, Mechatronik, Metalltechnik und Friseure. Aktuell sind 80 Jugendliche zwischen 15 und 19 in überbetrieblichen Ausbildungen im WIFI. Schermann: „Die Erfolgsquote ist vielversprechend.“