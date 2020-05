Der 44-Jährige aus Buchholz in Niedersachsen hatte dem Alkohol offenbar über die Maßen zugesprochen und am frühen Donnerstagmorgen zum Hörer gegriffen. Zwischen 4.50 Uhr und 5.40 Uhr wählte der Betrunkene beinahe im Minutentakt den Notruf - Erhellendes zu sagen hatte der Anrufer jedoch nicht. So habe er jedes Mal „zusammenhanglose Äußerungen“ gemacht, so die Polizei.