Um das markante Glashaus am Kanal tobt noch ein Rechtsstreit. Links und rechts davon will diesen Sommer die Danube Waterfront GmbH endlich öffnen. „Taste“ soll das neue Lokal heißen. Den Besuchern wird dabei Streetfood in Containern serviert. Jede Saison sollen neue junge Gastronomen die Container bespielen. Gestartet wird heuer in einer abgespeckten Variante mit italienischem und österreichischem Streetfood.