See könnte im schlimmsten Fall bald austrocknen

Mit der Wasserzufuhr wolle das Land auf die geringen Niederschlagsmengen, die „in den letzten Monaten sehr dramatisch“ waren, reagieren, sagte Dorner. Die Situation stelle die Region vor große Herausforderungen. Tourismus, Landwirtschaft und Naturraum seien betroffen, die Grundwasserstände seien niedrig. Klimaszenarien würden durchaus darauf hinweisen, dass der Neusiedler See austrocknen könnte, betonte Sailer. Im „allerschlimmsten Fall“ könne das bereits in drei bis vier Jahren passieren.