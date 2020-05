Nicht mehr zum KSV-Kader zählen: Ivo Kralj, Patrick Krenn, Philipp Seidl, Kristijan Makovec, Daniel Racic, Dominik Kotzegger, Ilya Zubkov und Lukas Skrivanek. Und sogar für den Kapitän David Sencar bricht nach Corona eine neue Zeit seiner Karriere an. Denn der KSV-Rekordspieler hat sich entschlossen den Re-Start in dieser Saison nicht mehr in Angriff zu nehmen und stellte seinen Kader-Platz stattdessen einem jungen Spieler zur Verfügung. Der Kapitän bleibt aber weiter an Bord und rückt ins Trainierteam auf und wird u.a. bis zum Saisonende als Coach der Kleingruppen bzw. der Jungfalken fungieren.