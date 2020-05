Keine Polizei

Strafen ob der unerlaubten Schinderei muss der 39-Jährige keine fürchten. Denn „Oli“ hat sich schlau gemacht: „Die Polizei patrouilliert in dieser Gegend in der Regel nicht“ 75 Minuten in etwa steht der Doppel-Champion am Platz, mehr lassen die 30 Grad in den Morgenstunden und die erbarmungslose Luftfeuchtigkeit nicht zu. „Ich muss aufpassen. Einen guten Physiotherapeuten hab ich hier nicht bei der Hand, sollte was sein. Und außerdem werde ich auch nicht jünger.“