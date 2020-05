Obduktionsbericht bringt Aufschluss

Wenige Tage später wurde das Opfer tot in einer Kufsteiner Wohnung aufgefunden. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Tiroler tun. Im Zuge der Ermittlungen hieß es, dass der 20-Jährige an einer Drogen-Überdosis gestorben sei. Eine Information, die sich nun allerdings als unwahr entpuppt. Im Obduktionsbericht, der der „Tiroler Krone“ vorliegt, steht, dass der junge Einheimische an einer Herzmuskel-Entzündung gestorben ist. Der Drogenanteil in seinem Blut sei lediglich gering gewesen.