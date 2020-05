Sein Mandant wird sich in 90 Prozent der angeklagten Fälle schuldig bekennen, kündigte Verteidiger Bernd Wiesinger beim Missbrauchsprozess gegen einen Urologen (56) in Wels an. Dieses „große“ Geständnis sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Mediziner in den schwerwiegenden Fällen der Anklage nicht einsichtig ist