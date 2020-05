Kogler will größeren Aufbaufonds als Merkel/Macron

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bezeichnet den EU-Vorschlag als „ersten Schritt“. Er hält angesichts der Corona-Krise einen EU-Aufbaufonds für notwendig, der an Größe den von Merkel und Macron vorgeschlagenen allerdings übersteigt. „Wir brauchen einen gemeinsamen Erholungs- und Krisenfestigkeitsplan, dessen Hauptantriebskraft von öffentlichen Investitionen kommt“, schreibt Kogler in einem am Mittwoch verbreiteten Brief an die Fraktion der Grünen im EU-Parlament. Damit dieser Vorschlag Erfolg habe, müsse er „solidarisch finanziert und zurückgezahlt“ werden, „um die Staatsverschuldung einzelner Mitgliedstaaten nicht zu verschlechtern“.