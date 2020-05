„Jede Minute genossen“

An ihre Fans schrieb die 36-Jährige: „Gute Nacht ... oder Abend euch allen! Ich denke an die kommende Arbeit am Theater und im TV. 20 Jahre Entertainment auf den Bühnen und Bildschirmen auf der ganzen Welt. Ich kann es nicht glauben, aber ich habe jede Minute genossen.“ Das kurze Filmchen dürfte ein Ausschnitt aus der Serie „Vorstadtweiber“ sein. Denn in der neuen Staffel wird Sarkissova als Russin zu sehen sein.