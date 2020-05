Kein anderes Land war so rasch so intensiv von Corona betroffen wie Italien. Nun sind die Italiener im besten Sinne vorn dabei. Seit Montag gibt es massenhaft Antikörpertests. Sie klären auf, ob jemand bereits infiziert war und dagegen Antikörper gebildet hat. Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der stets die Bedeutung von Antikörpertests betonte, lässt seit Wochen Angebote evaluieren, dabei gibt es, wie die „Krone“ berichtete, seit einiger Zeit valide Tests, entwickelt etwa von der AUVA. „Die Tests gilt es jetzt in kontrollierten, echten Bedingungen anzuwenden, dies wird etwa bei der AUVA getan“, heißt es aus Anschobers Büro.