Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Ried entzündete am 25. Mai um 8.40 Uhr in Aurolzmünster in einem Baumarkt in einem Hochregal eine Palette mit leicht brennbaren Materialien. Der Jugendliche legte später ein Geständnis bei der Polizei ab, dass er vier weitere Kleinbrände im selben Geschäft gelegt habe.