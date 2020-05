Zeigt - in Corona-Zeiten haben es auch Fußball-Spione nicht leicht. Sie haben Dienstag (17) allesamt keinen Zutritt, wenn Sturm bei der Admira den einzigen Testlauf vorm Ligastart nächste Woche gegen Wolfsberg absolviert. Die Klubs haben sich zudem auf ein Gentlemen‘s Agreement geeinigt. So werden die Videoaufnahmen dieser internen Tests nicht an die Konkurrenz weitergegeben. „Die Admira gibt die Aufzeichnung unseres Spiels nicht dem WAC, wir wiederum leiten unser Video nicht der Austria weiter, die darum schon angefragt hat“, so Andi Schicker.