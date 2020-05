ZWT - hinter diesen drei Buchstaben verbirgt sich eine steirische Erfolgsgeschichte. Längst hat sich das „Zentrum für Wissens- und Technologietransfer in der Medizin“ am Campus der Med-Uni Graz zu einem strahlenden Leuchtturmprojekt entwickelt - gerade in Zeiten wie diesen. Jetzt folgt der nächste Ausbauschritt.