An Wiens Schulen hat es in der ersten Öffnungswoche mehrere bestätigte Corona-Infektionen gegeben. Zudem seien „zahlreiche“ Verdachtsfälle gemeldet worden, hieß es aus der städtischen Bildungsdirektion. Wie erst jetzt bekannt wurde, sind allerdings von einer Volksschule im Bezirk Alsergrund bereits am Freitag weitere Verdachtsfälle an die Stadt gemeldet worden. Eine Mutter war positiv auf das Virus getestet worden - ein Ergebnis für ihre zwei Kinder bzw. weitere Kontaktpersonen an der Schule liegt aber bis dato nicht vor. Zudem wurde am Montag ein weiterer Verdachtsfall an der Privatschule Lycée Francais in Wien-Alsergrund bekannt.