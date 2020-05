Gegen 12.20 Uhr fuhr eine 23-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf der L438 in Richtung Lindegg. In einem Kreuzungsbereichüberholte die 23-Jährige zwei vor ihr fahrende Radfahrer und wollte danach nach links in Richtung Ortsgebiet Bad Blumau einzubiegen.