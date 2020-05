In der Bezirksstadt Waidhofen an der Thaya hieß es gestern „Land unter“. An mehreren Straßenstellen wurden die Kanaldeckel herausgedrückt und mussten schließlich von der Feuerwehr gesichert werden. Auf der Bundesstraße 5 kam es ebenfalls zu einer kleineren Vermurung, und im Ortsteil Matzles rissen die Wassermassen sogar Schlamm und Geröll von Feldern mit und versperrten so die Ortsdurchfahrt. Während die Überflutungen im Landesnorden schnell unter Kontrolle waren, dauerten die Unwettereinsätze beispielsweise in Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling, noch am Sonntag an. Zwischen der örtlichen Hohe-Wand-Straße und Donaustraße war ein Baum umgestürzt und blockierte den Geh- und Radweg. Verletzt wurde zum Glück aber niemand.