Lage in den Spitälern entspannt sich weiter

Dass Niederösterreich bei der Bekämpfung des Virus einen guten Weg gegangen ist, sieht man auch an den aktuellen Zahlen. Am vergangenen Wochenende gab es lediglich 31 an Corona erkrankte Patienten in den Spitälern, elf davon mussten intensivmedizinisch betreut werden. Am Sonntag wurden allerdings erstmals wieder mehr Neuerkrankungen (14) als Genesungen (13) gemeldet. In absoluten Zahlen bestehe aber kein Grund zur Besorgnis, heißt es. Ärzte und Politiker mahnen aber weiterhin zur Vorsicht: "Die Eindämmung des Virus ist trotz allem Verständnis für die ersehnte Normalität das wichtigste Ziel.