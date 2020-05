„Nach so einer schweren Verletzung hat keiner gewusst, ob ich überhaupt noch Rennen fahren kann. Es war jeden Tag die Unsicherheit da, ob es noch funktioniert. Alles ist mir an dem Tag in Pyeongchang durch den Kopf gegangen. Das war dann so eine Bestätigung.“ Deshalb dürfe man sich über diese eine Hundertstel auf keinen Fall ärgern. „Sondern es ist einfach der Erfolg, der bis dahin schon passiert ist, zu schätzen und deswegen sind die Momente (des Gold Nachtrauerns/Anm.) immer nur minimal.“