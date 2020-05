Cluster verteilte Infektionen

Indes verstreuten sich am Samstag weitere bestätigte Corona-Fälle vom „Asyl- und Leiharbeiter-Cluster“ über das Land. Die Spuren zu vier Neuinfektionen in Niederösterreich und einer erkrankten Assistentin in einer burgenländischen Sonderschule führen nach Wien. So wie nach einer Sonderanalyse übrigens bei 68 der 88 Corona-Erkrankten im Postverteilzentrum in Hagenbrunn, das ja vom Bundesheer übernommen werden musste.