Die Viren nehmen von den Körpern Besitz

Natürlich nicht: Der akribisch arbeitende Grafiker und Maler hat für seinen Zyklus „Vervirungen“ lediglich exakt recherchiert. „Ich wollte zeigen, dass Viren und Bakterien in uns leben und uns steuern. Dabei bin ich auch auf die Gruppe der Coronaviren gestoßen, die ja bereits in den 1960er-Jahren beschrieben wurden“, schmunzelt Klaus Baumgartner im „Steirerkrone“-Gespräch. Sie hat er in kunstvoller Form auf Papier gebannt. Eigentlich sollten die 99 Ölbilder und 78 Zeichnungen in Kreide, Rötel oder Acryl ab 1. Juli Inhalt einer Ausstellung in den offenen Räumen der Ärztekammer Steiermark werden.