„Ich habe auf einer Seite schlechter gehört“, erzählt Wimmreuter über die ersten Anzeichen. Eine Operation wurde ihm angeraten. Der Eingriff fand nachdem ein früherer Termin genau in die Zeller Quarantäne-Zeit fiel, schließlich am 8. Mai in Wien statt. Der gutartige Tumor konnte dabei zur Gänze entfernt werden.