Flughafen: „Fatales Signal“, Hoffnung auf weitere Verhandlungen

Am Wiener Flughafen sieht man das letzte Wort noch nicht gesprochen. Man hoffe auf weitere Gespräche, die Mitarbeiter dürften nicht Opfer mangelnder Verhandlungsbereitschaft sein, so der Appell an alle Beteiligten. Die Schließung sei ein „fatales Signal für den Standort“. „Ein Zurück an den Verhandlungstisch ist ein Gebot der Stunde“, so Vorstand Günther Ofner. „Die Verweigerungshaltung der Gewerkschaft“ sei „ein Schlag gegen die eigenen Mitglieder, denn wo sollten die Betroffenen, ginge ihr Arbeitsplatz verloren, jetzt in der Krise einen neuen Arbeitsplatz finden?“