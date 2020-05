„Die letzte Zeit war grausam. Mir war so eine Geste wichtig. Sie haben es sich verdient, mir in den letzten Jahren oft geholfen“, begründet Ljubicic. Der weiß, wie wichtig ein gutes Ärzteteam ist. Sein Wechsel in die MLS platzte durch eine Fehl-Diagnose in Chicago. Jetzt kämpft er bei Rapid ums Leiberl: Am 28. Mai übrigens im Test gegen Horn.