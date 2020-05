Bei genauerer Betrachtung steckt aber noch mehr steirische Power im neuen Projekt. Mit Sebastian Ofner trainiert ja der aktuell beste weiß-grüne Tennisspieler Seite an Seite mit Top-Star Dominic Thiem oder auch Dennis Novak in Alt-Erlaa. Und bei den Damen sollen der Trofaiacher Ronald Schmidt und seine Partnerin, die ehemalige Nummer elf der Welt Anastasija Sevastova (Let), dem heimischen Damen-Tennis neues Leben einhauchen. „Das soll ein Signal für die Mädchen sein. Sie weiß, was es heißt, sich nach oben zu kämpfen“, freut sich Muhr. „Es ist schlimm, dass wir seit Jahren bei den Jugendevents der vier Grand Slams keine Spielerin im Hauptfeld hatten. Wir haben den Anspruch, die Top-Ausbildungsstätte zu werden.“