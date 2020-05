Der SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder regt an, dass sich die öffentlichen Krankenhäuser in Oberösterreich beim Abbau des Rückstaus von privaten Gesundheitsversorgern helfen lassen bzw. dort Kapazitäten nützen. So wie in Wien, wo schon etliche Kassenpatienten in Privatspitälern operiert wurden und werden. Laut Gesundheitsreferentin Christine Haberlander würden Kooperations-Angebote von privaten Gesundheitseinrichtungen schon geprüft, das dürften aber eher Initiativen aus Vor-Corona-Zeiten sein. Akut nötige Eingriffe hätten immer stattgefunden, so Haberlander.