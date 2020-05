Einsatz für mehr Vielfalt

Vor Ort in Haslach, mit Bürgermeister und Bundesrat Dominik Reisinger und Vizebürgermeisterin Elisabeth Reich an der Seite, lobt Landesrat Kaineder diese Initiativen: „Unsere Bienenfreundlichen Gemeinden sind Vorbilder im Einsatz für mehr Vielfalt, und beweisen, dass es auch ohne Umweltgifte geht. Sie zeigen als Vorreiter auf, wie Bienen- und Umweltschutz im öffentlichen Raum funktioniert. Ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und für’s Bewahren unserer Lebensgrundlagen für die nächsten Generationen.“