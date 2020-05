So ging es für Radl nach Sicheldorf. „Wir haben in der Nacht die Bezirkshauptmannschaft, die ja zuständig war für die gesundheitsbehördlichen Kontrollen, vertreten.“ Gemeinsam mit Bundesheer und Polizei wurden die Kontrollen durchgeführt. „Die Zusammenarbeit hat perfekt funktioniert“, sagt Radl, „und die Menschen waren alle sehr umgänglich, hatten vollstes Verständnis.“ Das letzte Mal war er am 6. Mai an der Grenze, dann kehrte er in den Bauhof zurück. „Für mich war das Ganze eine tolle Erfahrung.“