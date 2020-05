Starker Funkausstattung steht eine etwas minimalistische Anschlussausstattung gegenüber. Selbst am Router gibt es nur zwei Netzwerkdosen, von denen eine für die Verbindung mit dem vorhandenen DSL- oder Kabelmodem vorgesehen ist. Wer einzelne Geräte gern zur Optimierung der Reaktionszeiten per Kabel mit seinem Router oder dem WLAN-Satelliten verbinden will, kriegt hier also schnell Probleme. Und auch ein Zusammenspiel mit Powerline-Lösungen, um entlegene Orte ohne WLAN-Empfang ins Mesh-Heimnetzwerk zu holen, ist so nur mit Tricks - etwa einem zweiten Router statt eines Satelliten - möglich.